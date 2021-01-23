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عضو لجنة مكافحة كورونا بتونس: لم نقترح حجرا صحيا شاملا جديدا

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عضو لجنة مكافحة كورونا بتونس: لم نقترح حجرا صحيا شاملا جديدا عضو لجنة مكافحة كورونا بتونس: لم نقترح حجرا صحيا شاملا جديدا

مصراوي Masrawy

11:59 م الجمعة 22 يناير 2021

تونس - (أ ش أ):
قال الهاشمي الوزير المدير العام لمعهد (باستور) وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كوفيد-19) بتونس، مساء اليوم الجمعة، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا) لم تقترح حجرا صحيا شاملا جديدا.
وأضاف الوزير- في تصريح هاتفي لوكالة (تونس إفريقيا) للأنباء- أن اللجنة العلمية، التي عقدت مساء اليوم اجتماعها الدوري؛ لدراسة تدابير الحد من انتشار الفيروس في المرحلة المقبلة، لم تتطرق ضمن مقترحاتها إلى فرض حجر صحي شامل جديد.
وأشار إلى أن اللجنة ستقدم عدة مقترحات إلى الهيئة الوطنية لمجابهة ، التي ستجتمع صباح غد السبت بقصر بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي.

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