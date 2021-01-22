"تنمية الحياة الفطرية" يعلن انتهاء فترة السماح بممارسة الصيد

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أكد أنه يجري التجهيز لتنظيمه وفقًا لنظام البيئة

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانًا، كشف فيه انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد.

وتفصيلاً، قال المركز: "إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بشأن فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تم إعلانها في 1442/ 3/ 10هـ، نود التنبيه بانتهاء فترة السماح الموضحة".

وأضاف: "وعليه فإنه يُمنع الصيد بأشكاله كافة ابتداء من 1442/6/1هـ".

وأشار المركز إلى أن العمل جارٍ لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية