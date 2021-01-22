أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
‏مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي -
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة -
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير -
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اللجنة الفنية تُعلن إقامة دورة التدريب الآسيوية B للاعبين الدوليين المعتزلين

Print
اللجنة الفنية تُعلن إقامة دورة التدريب الآسيوية B للاعبين الدوليين المعتزلين اللجنة الفنية تُعلن إقامة دورة التدريب الآسيوية B للاعبين الدوليين المعتزلين

اللجنة الفنية تُعلن إقامة دورة التدريب الآسيوية B للاعبين الدوليين المعتزلين

تستعد اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لفتح باب التسجيل لدورة الرخصة التدريبية الآسيوية "B" حيث تشمل الجوانب النظرية والعملية الخاصة باللاعبين السعوديين المعتزلين الذين خدموا السعودي الأول في البطولات التالية:

للكبار ،الألعاب الأولمبية، كأس آسيا للكبار، كأس الخليج للكبار، كأس العرب للكبار ،تصفيات كأس العالم للكبار، تصفيات كأس آسيا للكبار، التصفيات الأولمبية ويرغبون العمل في المجال التدريبي.

و سوف تتم المفاضلة بين المتقدمين للمشاركة في الدورة بناء على المعايير التي أقرها قسم التعليم باللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

علماً بأن المحاضرات ستكون على فترتين صباحية ومسائية لذا يلزم التفرغ التام للدورة، وأن آخر موعد للتقديم على الدورة قبل الساعة الخامسة عصراً من يوم الثاني من فبراير 2021.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم

غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم

"طبية كأس العالم لليد": تقديم الخدمة لـ 44 فردا من الوفود المشاركة بالبطولة أمس

"طبية كأس العالم لليد": تقديم الخدمة لـ 44 فردا من الوفود المشاركة بالبطولة أمس

الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة كأس العالم لليد

الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة كأس العالم لليد

منتخبا البرازيل والبرتغال لكرة اليد يغادران القاهرة بعد توديع كأس العالم.. اليوم

منتخبا البرازيل والبرتغال لكرة اليد يغادران القاهرة بعد توديع كأس العالم.. اليوم

شبكة عيون الإخبارية