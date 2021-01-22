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زحف كورونا: 3220 إصابة بلبنان.. المغرب 1138.. الجزائر 272 حالة

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زحف كورونا: 3220 إصابة بلبنان.. المغرب 1138.. الجزائر 272 حالة زحف كورونا: 3220 إصابة بلبنان.. المغرب 1138.. الجزائر 272 حالة
فيما ارتفع عدد الإصابات في بيروت إلى 272411 إصابة

زحف كورونا: 3220 إصابة بلبنان.. المغرب 1138.. الجزائر 272 حالة

سجّلت لبنان 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 272411 إصابةً.

وذكرت الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 161007، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2208 حالة بعد تسجيل 57 حالة وفاة .

فيما سجّلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 464844.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 29 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8105، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 440652 .

يأتي هذا فيما سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105124 إصابة.

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2856 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 209 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71552 حالة.لبنان المغرب الجزائر الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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