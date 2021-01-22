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ضبط 2.7 طن مصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع بالقليوبية

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ضبط 2.7 طن مصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع بالقليوبية ضبط 2.7 طن مصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع بالقليوبية

مصراوي Masrawy

09:33 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وذلك بشن حملات تمموينية لضبط جرائم الغش التجارى.

وأمكن ضبط 2,76 طن مصنعات لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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