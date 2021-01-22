زحف كورونا: 3220 إصابة بلبنان.. والمغرب تسجِّل 1138 حالة

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فيما ارتفع عدد الإصابات في بيروت إلى 272411 إصابة

سجَّلت لبنان 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 272411 إصابة.

وذكرت الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 161007، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2208 حالات بعد تسجيل 57 حالة وفاة.

يأتي هذا فيما سجّلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 464844.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 29 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8105، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 440652.لبنان المغرب فيروس كورونا الجديد