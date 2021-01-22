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سرقة محتويات سيارة عضو مجلس نواب بكفر الشيخ

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سرقة محتويات سيارة عضو مجلس نواب بكفر الشيخ سرقة محتويات سيارة عضو مجلس نواب بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

09:21 م الجمعة 22 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:
تعرض المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، اليوم الجمعة، لسرقة هاتف محمول وبطاقة الهوية، وبعض المحتويات من سيارته، خلال أدائه صلاة الجمعة.
كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من شرطة النجدة، باستغاثة عضو مجلس نواب، بسرقة محتويات سيارته، عقب أداءه صلاة الجمعة، بمدينة كفر الشيخ.
بفحص البلاغ، قرر الشاكي، أنه كان يؤدي صلاة الجمعة، وعقب الانتهاء من أداء اكتشف وجود كسر بزجاج سيارته، وسرقة محتويات خاصة.
جرى تحديد هوية السارق بعد تفريغ إحدى كاميرات المراقبة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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