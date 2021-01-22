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إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

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إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

مصراوي Masrawy

09:16 م الجمعة 22 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على الطريق الزراعي بديروط في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

وأشارت التحريات إلى تصادم سيارة ميكروباص رقم "6823 ى ط ا" وأخرى ملاكي رقم "784 ف ص ج" على الطريق الزراعي بديروط، ما أسفر عن إصابة "أحمد. ص. ا" 57 عامًا، و"سعد.ز. ح" 73 عامًا، و"عايدة. س. م" 15 عامًا، و"كاميليا. خ. م" 55 عامًا، و"س. ح. س" عامين، و"مروه. ر.ع"32 عامًا، وجميعهم من قرية جرف سرحان.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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