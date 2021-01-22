أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
‏مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي -
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة -
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير -
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لبنان يسجل 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

Print
لبنان يسجل 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لبنان يسجل 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

مصراوي Masrawy

09:05 م الجمعة 22 يناير 2021

بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 272 ألفا و411 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة – في بيان اليوم الجمعة– إلى تسجيل 57 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 2218 حالة، في حين يرقد 892 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 289 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20134 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية