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جى بي سي نيوز :- أخرجت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، جميع أسلحتها، وكشفت خطتها لملاحقة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال كلمة ألقتها الخميس.

وأكدت بيلوسي أنها بدأت بالفعل إجراءات ملاحقة ترامب قضائيا، مع مجلس الشيوخ، لعزله، بعد أحداث اقتحام الكونغرس، كما أنها كشفت عن معلومات "صادمة" بشأن تعامله مع جائحة كورونا.

وقالت بيلوسي: "اكتشفنا هذا الصباح أن إدارة ترامب لم يكن لديها خطة حقيقية لإنتاج وتوزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، وهي نقطة أخرى في خطوات التعامل مع فيروس كورونا المروعة وغير الفعالة".

وأضافت: "في البداية واجهنا من قبله الإنكار للجائحة، والتأخير والتخريب، وتسمية الجائحة بالخدعة، والآن نكتشف بأنهم لم يكن لديهم أي خطة للتعامل مع الموضوع".

وأكدت بيلوسي دعمها للرئيس الجديد جو بايدن، من خلال حديثها عن خطته القادمة لمواجهة الفيروس: "من ناحية أخرى نرى أن الرئيس جو بايدن وضع خطة لسحق فيروس كورونا، أنتم تعرفوها فقد تحدث عنها بالأمس، مستندا على حقائق علمية".

كما أكدت بيلوسي أنه يمكن لهم المضي الآن في العمل على عزل ترامب، بما أن الرئيس بايدن استلم الرئاسة وبات للديمقراطيين أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت بيلوسي: "سنحدد في الأيام القليلة المقبلة متى سيكون مجلس الشيوخ جاهزا لمحاكمة عزل ترامب، بسبب دوره في تشجيع المتظاهرين المتطرفين على اقتحام الكونغرس ومبنى الكابيتول، واعتدائهم على ديمقراطيتنا. مجلس الشيوخ الآن جاهز لمحاكمة ترامب".

المصدر : سكاي نيوز