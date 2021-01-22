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عسير تحتفي بـ "ابن لبدة" وكيلاً لإمارة المنطقة

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عسير تحتفي بـ "ابن لبدة" وكيلاً لإمارة المنطقة عسير تحتفي بـ "ابن لبدة" وكيلاً لإمارة المنطقة
بعد صدور موافقة ‫المقام السامي الكريم

عسير تحتفي بـ

احتفت إمارة عسير بحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية في المنطقة بوكيل إمارة عسير محمد ناصر بن لبدة بعد صدور موافقة ‫المقام السامي الكريم، على ما رفعه وزير الداخلية، بناءً على ترشيح ‫أمير منطقة عسير، بتعيينه وكيلاً لإمارة المنطقة.

شغل "ابن لبدة" منصب وكيل مكلف لإمارة عسير منذ عام 2019، سبقها بقرابة عام تعيينه بأمرٍ سامٍ محافظاً لمحافظة محايل عسير بالمرتبة الخامسة عشرة، فيما حملت السيرة الذاتية لوكيل إمارة عسير عمله أثناء رحلته العملية السابقة محافظاً لمحافظات صامطة، وأبو عريش وأحد المسارحة في منطقة جازان.

"سبق " تبارك لوكيل إمارة عسير ثقة المقام السامي وتتمنى له المزيد من النجاحات في مسيرته القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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