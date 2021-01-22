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"النصر" يواصل تحضيراته لمواجهة "الاتحاد"

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"النصر" يواصل تحضيراته لمواجهة "الاتحاد" "النصر" يواصل تحضيراته لمواجهة "الاتحاد"
شكوك حول مشاركة "مارتينيز" بالمباراة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود -يرحمه الله- استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم الأحد المقبل.

حيث انطلقت تدريبات الفريق اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة التي بدأت بالجري حول الملعب، طبق خلالها مدرب الفريق الكرواتي آلين هورفات، عدداً من الجمل التكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، قبل أن يختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة كروية أجراها على كامل الملعب.

وبدأ الأرجنتيني بيتي مارتينيز، اليوم، تدريباته في صالة الحديد، فيما تحوم الشكوك حول لحاق اللاعب ومشاركته، في مواجهة الاتحاد، المقرر إقامتها، يوم الأحد المُقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الوحدة، وغادر بشكل اضطراري أرضية الملعب وهو يشعر بآلام قوية في الدقيقة (27).

وقد أثبتت الأشعة التي أجريت للأرجنتيني جونزالو مارتينيز، يوم أمس الخميس، تعرضه إلى كدمة في أسفل القفص الصدري.النصر الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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