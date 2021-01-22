"الهلال" يعاود تدريباته تأهبًا لملاقاة "الفيصلي" الاثنين المقبل

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تركزت على الجوانب اللياقية والفنية

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الجمعة، تدريباته، وذلك بعد أن منح مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو اللاعبين راحة يوم أمس؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.

ويجري الفريق مساء الغد مرانًا اعتياديًّا؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الفيصلي" الاثنين المقبل، لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.الهلال الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين