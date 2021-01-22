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وزير خارجية إثيوبيا: النزاع الحدودي مع السودان تفاقم

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وزير خارجية إثيوبيا: النزاع الحدودي مع السودان تفاقم وزير خارجية إثيوبيا: النزاع الحدودي مع السودان تفاقم

مصراوي Masrawy

08:55 م الجمعة 22 يناير 2021

وكالات:
أكد وزير الخارجية الإثيوبي، جدو أندرجاتشاو، أن النزاع الحدودي مع السودان تفاقم، لافتًا إلى سعي بلاده لحل الأزمة "بطرق سلمية"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، قال الأربعاء الماضي، إنه لا يمكن ربط أزمة الحدود مع السودان بملف سد النهضة ونعتقد أننا بددنا مخاوف الخرطوم.
وأضاف مفتي، في مؤتمر صحفي، أن ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، هو ضبط الحدود ومنع أي تحركات للقوى المناوئة للسلام وليس دخول الأراضي الإثيوبية.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني باتفاقه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على انتشار الجيش السوداني بالحدود.

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