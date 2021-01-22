الفتح يُنهي عقد الصربي "ساشا" بالتراضي

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بعد توصية من المدرّب "فيريرا"

أنهت إدارة نادي الفتح السعودي، مساء اليوم الجمعة، عقد مهاجم الفريق الصربي ساشا يوفانوفيتش (29 عامًا)، بعد توصية من المدرب يانيك فيريرا.

وأصدرت إدارة الفتح بيانًا رسميًّا أوضحت من خلاله أنه تم فسخ التعاقد مع ساشا يوفانوفيتش بالتراضي.

من جانبها قدّمت إدارة نادي الفتح الشكر والتقدير للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق خلال مشواره المقبل.

وانضمّ "ساشا" لصفوف الفتح مطلع عام 2019، قادمًا من قرطبة الإسباني.

وفي سياق متّصل استأنف الفريق الفتحاوي تدريباته بعد الراحة ليوم أمس؛ استعدادًا لمواجهة الرائد في الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري المحترفين.

وعمد المدير الفني للفريق "فيربرا" على تنفيذ بعض التدريبات الترفيهية لإخراج اللاعبين من ضغط التمارين والمباريات.

وواصل المحترف جوستاف غيابه عن التدريبات بداعي الإصابة، فيما يواصل ماجد كنبه وعبدالله البلادي برامجهم العلاجية والتأهيلية.الفتح