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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، ارتفاع معدل تشغيل الرحلات الجوية من وإلي المملكة العربية السعودية، بتسيير 57 رحلة سفر ووصول لنقل حوالي 8 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ، سفر 27 رحلة لعدة شركات الطيران إلى وجهات متعددة بالمملكة العربية السعودية تقل على متنها 5263 راكبًا، كما استقبل المطار 30 رحلة وصول قادمة من عدة وجهات بالسعودية منها، (الرياض، جدة، المدينة المنورة، القسيم، حائل، الدمام، جيزان، الجوف، الطائف، تبوك) على متنها 2454 راكبًا.

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