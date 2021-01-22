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زيادة تشغيل الرحلات بين والسعودية بنقل 8 آلاف راكب

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زيادة تشغيل الرحلات بين مصر والسعودية بنقل 8 آلاف راكب زيادة تشغيل الرحلات بين والسعودية بنقل 8 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

07:59 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، ارتفاع معدل تشغيل الرحلات الجوية من وإلي المملكة العربية ، بتسيير 57 رحلة سفر ووصول لنقل حوالي 8 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ، سفر 27 رحلة لعدة شركات الطيران إلى وجهات متعددة بالمملكة العربية السعودية تقل على متنها 5263 راكبًا، كما استقبل المطار 30 رحلة وصول قادمة من عدة وجهات بالسعودية منها، (الرياض، جدة، المدينة المنورة، القسيم، حائل، الدمام، جيزان، الجوف، الطائف، تبوك) على متنها 2454 راكبًا.

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