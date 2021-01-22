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منها وأمريكا..ألمانيا تصنف ٢٠ دولة كمناطق عدوى عالية الخطورة لكورونا

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منها مصر وأمريكا..ألمانيا تصنف ٢٠ دولة كمناطق عدوى عالية الخطورة لكورونا منها وأمريكا..ألمانيا تصنف ٢٠ دولة كمناطق عدوى عالية الخطورة لكورونا

مصراوي Masrawy

08:16 م الجمعة 22 يناير 2021

برلين - (د ب أ):

صنفت الاتحادية الألمانية لأول مرة أكثر من عشرين دولة، بينها ، كمناطق عدوى عالية الخطورة لفيروس كورونا اعتبارا من الأحد المقبل، نظرا لتزايد أعداد الإصابة بعدوى كورونا فيها، ما يعني أن القادمين من هذه الدول ستطبق عليهم قواعد دخول أكثر صرامة من القادمين من دول أخرى.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني على موقعه بشبكة الإنترنت اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات ستشمل كلا من جمهورية التشيك المجاورة والبرتغال المحببة لدى الألمان لقضاء العطلات، وإسبانيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دول.

وكان رئيس معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية، لوثار ويلر، أعلن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي الجمعة في برلين: "لقد مات ما مجموعه 50642 شخصًا من كوفيد - 19 منذ بدء الوباء، وهذا رقم محبط بالنسبة لي، وهو رقم لا يمكن تصوره تقريبًا".

وأضاف ويلر: "الحالات مرتفعة للغاية، لكننا نشهد اتجاهًا إيجابيًا قليلاً في أعداد الحالات".

في نفس الإحاطة الصحفية، كرر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، دعوة الناس لاحترام القيود الحالية لمكافحة ، لتجنب إرباك نظام الرعاية الصحية.

وقال سبان: "نشهد بعض الراحة الأولية في مرافق وحدة العناية المركزة"، لكنه حذَر من أن عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة "لا يزال مرتفعًا للغاية".

ومضى الوزير يقول إن حوالي 1.5 مليون شخص تم تطعيمهم ضد كوفيد - 19 في ألمانيا، مضيفًا أنه مع الموافقة المتوقعة على مرشح لقاح أكسفورد/أسترازينكا في الاتحاد الأوروبي، فإنه يأمل في تلقيح الجميع في البلاد بحلول فصل الصيف.

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