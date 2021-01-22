الفغم يتوِّج الفائزين في بطولة الطائرات اللاسلكية

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توَّج سعود الفغم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم"، مساء اليوم الجمعة الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الطائرات اللاسلكية (آر سي- سكاي)، التي نظمها الاتحاد في موقع الرياضات اللاسلكية بالرياض.

وضمت البطولة فئتين: "أساسية"، وتشمل جميع فئات الطائرات اللاسلكية. و"متقدمة"، وتشمل الطائرات النفاثة Jet، والطائرات المجنحة المروحية "وقود".

وشهدت البطولة منافسة قوية بين ٢٨ مشاركًا، وجاءت نتائجها كالآتي:

الفئة الأساسية:

١- أحمد شرف

٢- أحمد الزهراني

3- أيمن مختار

الفئة المتقدمة (طائرات الجت النفاثة):

1- أحمد العنزي

٢- حمد الرفدان

٣- سعيد العمري

(طائرات الوقود المجنحة):

1- أيمن الحميضي

٢- رفعت امشلي

3- محمد القميش

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