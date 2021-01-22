الاتحاد الآسيوي: إجراء قرعة النسخة الأكبر في تاريخ دوري الأبطال 27 يناير

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في العاصمة الماليزية كوالالمبور

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة قرعة بطولة دوري أبطال آسيا يوم 27 من الشهر الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال الاتحاد القاري في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: "تدخل كرة القدم على مستوى الأندية عصرًا جديدًا من خلال الموسم الأكبر على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الآسيوية؛ حيث يجري سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية فيديو الاتصال، يوم 27 يناير 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويقام أولاً سحب قرعة كأس الاتحاد الآسيوي، ويليه سحب قرعة دوري أبطال آسيا.

وتشهد كلتا البطولتين مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021؛ حيث تمت إضافة مجموعتين إضافتين؛ واحدة للشرق، وواحدة للغرب، في نسخة دوري أبطال آسيا 2021، وتم توسيع البطولة لتضم 40 ناديًا بدلًا من 32.

وفي المقابل: ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 ناديًا؛ حيث تمت إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.

ومن بين الأندية التي تخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز نادي الوحدات بطل الدوري الأردني، وغوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد سيتي من الفلبين، وتامبنيز روفرز السنغافوري، وفيتل الفيتنامي، في مجموعات الشرق.

ويأمل نادي أولسان هيونداي المتوج حديثًا، في أن ينجح بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا، ليكرر إنجاز نادي الاتحاد السعودي الذي توّج باللقب عامي 2004 و2005.

ويشار إلى أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021، سيحصل على فرصة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا 2022.

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