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اليابان و"الأولمبية الدولية" تنفيان إلغاء الأولمبياد

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اليابان و"الأولمبية الدولية" تنفيان إلغاء الأولمبياد اليابان و"الأولمبية الدولية" تنفيان إلغاء الأولمبياد
رغم الطوارئ التي فرضها تفشي "كورونا"

اليابان و

أكدت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة، التزامهما باستضافة أولمبياد طوكيو هذا العام، ونفوا تقارير حول احتمال إلغائها لكن من المستبعد أن يخفف هذا التعهد من مخاوف العامة تجاه إقامة الحدث أثناء جائحة عالمية.

ورغم وجود أغلب مناطق اليابان في حالة الطوارئ بسبب موجة ثالثة من عدوى كوفيد-19، تعهد منظمو الأولمبياد بإقامتها في موعدها المحدد في 23 يوليو بعد تأجيلها لمدة عام بسبب .

وقال متحدث باسم اليابانية إن "لا صحة" لتقرير في صحيفة تايمز البريطانية يقول إن الحكومة خلصت في مناقشات خاصة إلى إلغاء الألعاب الأولمبية".

وكانت اليابان أقل تأثراً بالجائحة من العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن الزيادة الأخيرة في الحالات أدت إلى غلق الحدود أمام الأجانب غير المقيمين وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن أخرى.أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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