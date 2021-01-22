الاتفاق يُجري تدريبه الرئيس قبل استضافة الأهلي.. والمالكي: الفريق بخير

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس، مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة النادي الأهلي عند الساعة 8:10 من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2020.

وكان التدريب قد تركّز على الجانب الفني؛ فبعد الإحماء والإطالات أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية.

وفي سياق متصل طمأن مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي، جماهير النواخذة على أوضاع الفريق مشيرًا إلى أن الاتفاق بخير.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب المهاجم المغربي وليد أزارو، مساء اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره في الأهلي ضمن مواجهات الجولة الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2020.

وقال المالكي: "بالتأكيد لقاء مهم سنسعى خلاله للظهور بصورة إيجابية، نحن سعداء بكوكبة النجوم لدينا، الذين لم تمنعهم ظروف الغيابات من تحقيق الانتصارات".

وأضاف: "خضنا المباريات الماضية بغيابات متعددة، وأثبتنا خلال المواجهات أننا لا نعتمد على 11 لاعبًا فقط، ولكن لدينا 30 لاعبًا جاهزًا لخدمة النادي".

وأشار المالكي إلى صعوبة مواجهة الأهلي المنتشي بعد فوزه الأخير، ولكن الاتفاق عاقد العزم على مواصلة تحقيق الانتصارات.

في حين أكّد المهاجم المغربي وليد أزارو على أن فريقه سيخوض مواجهة الأهلي برغبة تحقيق الانتصار للتقدم في سلم ترتيب الدوري، وقال: "مواجهة الأهلي صعبة ومهمة في نفس الوقت وسنسعى لتعزيز الإيجابيات وتصحيح السلبيات، والتقدم في المسار التصاعدي لتحقيق النقاط الثلاث".