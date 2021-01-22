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صحة الطائف تدعو للبقاء في المنازل.. والمستشفيات ترفع الجاهزية

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صحة الطائف تدعو للبقاء في المنازل.. والمستشفيات ترفع الجاهزية صحة الطائف تدعو للبقاء في المنازل.. والمستشفيات ترفع الجاهزية
في ظل تزايد الغبار الكثيف

صحة الطائف تدعو للبقاء في المنازل.. والمستشفيات ترفع الجاهزية

دعت "صحة الطائف" الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل قدر الاستطاعة، وذلك بسبب استمرار النشاط في الرياح السطحيةـ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.

وأكدت أهمية أخذ الحيطة والحذر، وبالذات أثناء قيادة السيارات على مختلف الطرقات، لأن الرؤية ستكون شبه معدومة على الطرقات المفتوحة تحديداً.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف، سراج الحميدان، أن إدارة الطوارئ الصحية قامت بإبلاغ كافة المستشفيات من أجل رفع الجاهزية واتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ تحسباً لأي طارئ، داعياً في الوقت نفسه الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل من أجل عدم التعرض للغبار الكثيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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