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زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب اليونان

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زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب اليونان زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب اليونان
لم ترد تقارير تتحدث عن تسببه في أي خسائر حتى الآن

زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب اليونان

قال "معهد أثينا للجيوديناميكا" اليوم الجمعة إن اليونان تعرضت اليوم نحو التاسعة صباحًا إلى هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على سلم ريختر في موقع بعرض البحر بين جزيرة كريت وكاسوس.

وتفصيلاً، حدد المعهد الجيوفيزيائي موقع الزلزال الذي لم ترد تقارير حتى الآن تتحدث عن تسببه في خسائر بنحو 49 كلم شمال غرب كاسوس، وعلى عمق 27.5 كلم تحت البحر.

يُذكر أن اليونان تُعد من بين دول العالم الأكثر عرضة للهزات الأرضية لوقوعها على الحزام الزلزالي الممتد من اليابان وجنوب آسيا حتى الدول المتوسطية، كتركيا وإيطاليا والجزائر، حتى دول أمريكا الوسطى والجنوبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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