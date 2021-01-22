"شدن الصقري" تكرم مدربات "وقت اللياقة"

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أشادت بدورهن الكبير والمؤثر

كرّمت مديرة إدارة دعم الأعمال ومديرة الأندية النسائية في شركة لجام للرياضة المالك، والمشغل لأندية وقت اللياقة الأستاذة شدن حمد الصقري، مدربات الربع السنوي عن أدائهن المتميز، بحضور الدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية، وروان الصقري محلل الأعمال، وأيمن حسان المدير الإقليمي، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية والفعاليات، وسعاد عدنان المديرة الرياضية في المنطقة الوسطى، وذلك في المقر الرئيس للشركة.

وبهذه المناسبة، أشادت "شدن" بالدور الكبير، والمؤثر الذي تقوم به المدربات لتقديم خدمة مثالية لمشتركي" وقت اللياقة"، وقد بلغ عدد المكرمات 61 مدربة بالمملكة في جميع التخصصات (المديرات الرياضيات -مدربات الحصص الجماعية – مدربات التدريب الخاص – مدربات الاكستريم - منقذات المسابح)، وتأتي هذه المبادرة في ظل توجه الشركة لتحقيق رؤية 2030 والإشادة بدور المرأة الفعال في المجتمع.