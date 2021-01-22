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رئيس وزراء بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة أكثر فتكا

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رئيس وزراء بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة أكثر فتكا رئيس وزراء بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة أكثر فتكا

مصراوي Masrawy

07:44 م الجمعة 22 يناير 2021

وكالات:
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في المملكة المتحدة تعتبر أكثر فتكا من مثيلاتها، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".
وقال جونسون، في مؤتمر صحفي "فضلا عن الانتشار الأسرع، تم إبلاغنا اليوم بأن هناك مؤشرات تدل على أن السلالة الجديدة للفيروس، التي تم اكتشافها لأول مرة العام الماضي في لندن وجنوب إنجلترا، قد تكون مرتبطة بمستويات أعلى للوفيات".
وأشار رئيس الوزراء البريطاني في هذا السياق إلى أنه يتوقع بقاء أعداد الوفيات جراء عدوى في البلاد عالية، لكنه شدد مع ذلك على أن جميع المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد أن كلا اللقاحين المستخدمين في المملكة المتحدة فعالتين إن كان ضد السلالات القديمة أو الجديدة.
وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1401 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت البيانات الحكومية، إلى تسجيل 40 ألفا و261 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية.
وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للوباء، وفي 14 ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، فيما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

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