ألقته الأمواج.. تفاصيل العثور على دولفين نافق بشاطئ خليج السويس- صور

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السويس- حسام الدين أحمد:

عثر العاملين بإحدى القرى السياحية على دولفين نافق بمنطقة العين السخنة جنوب محافظة السويس، ألقته الأمواج على ساحل خليج السويس، بعدما عجز عن السباحة بسبب الأمواج والرياح.

وقال الدكتور أحمد عبدالحليم مدير معهد علوم البحار بخليج السويس، إن المعهد ومسئولي فرع شئون البيئة تلقوا بلاغ من إدارة القرية السياحية بالعثور على الدولفين النافق.

وأوضح الدكتور عبدالحليم، إن وصول الدلافين للشاطئ بعد وفاتها ظاهرة طبيعة، كونها تمرض وتصبح عاجزة عن السباحة ومقاومة الرياح والأمواج.

وأضاف أن الدلافين منتشرة في خليج السويس، وهي صديقة للإنسان، وظهورها على الشاطئ بعد وفاتها أمر طبيعي، إذ تصل بعد نفوقها أما لمرضها أو تقدمها في السن وسيجري دفن الدولفين بالطريقة العلمية المتبعة، لضمان عدم انبعاث الرائحة الكريهة.

وقال عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس إن خروج الدلافين النافقة على الشاطئ في الشتاء أمر طبيعي كون الأمواج والرياح تدفعها للشاطئ، بينما في فصل الصيف تكون سرعة الرياح أقل والأمواج أكثر هدوء فتبقى الدلافين النافقة في المياه، وتتجمع حولها أسماك القرش والأسماك الكبيرة وتتغذى عليها.