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بريطانيا تسجل أكثر من 1400 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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بريطانيا تسجل أكثر من 1400 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بريطانيا تسجل أكثر من 1400 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:20 م الجمعة 22 يناير 2021

لندن - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1401 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت البيانات الحكومية - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) - إلى تسجيل 40 ألفا و261 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية.
وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للوباء، وفي 14 ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، فيما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

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مصراوي Masrawy

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