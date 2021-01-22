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القيادة تهنئ رئيس أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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القيادة تهنئ رئيس أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة القيادة تهنئ رئيس أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
خادم الحرمين وولي العهد أكدا تميز العلاقات بين البلدين واستمرار السعي لتطويرها

القيادة تهنئ رئيس أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وفي السياق، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا، بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب أفريقيا الوسطى الصديق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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