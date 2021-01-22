أخبار عاجلة

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات -
هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات -
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وكالة: فقدان كوماندوز في البحرية المغربية خلال تدريبات عسكرية

Print

ونقلت وكالة الأنباء المغربية "ومع" عن مصدر عسكري قوله إن اثنين متدربين من كوماندوز البحرية الملكية المغربية باتا في عداد المفقودين.

وقال المصدر العسكري إن المتدربين جرفتهما تيارات بحرية قوية خلال تدريبات بحرية يوم 20 يناير الجاري، قبالة سواحل "القصر الصغير".

© AFP 2020 / FADEL SENNA

وتابعت المصادر بقولها "تيارات بحرية شديدة القوة جرفت متدربين من كوماندوز البحريةالملكية خلال هذه التدريبات، حيث تمكن بعضهم من بلوغ الساحل المغربي بمساعدة عناصر لخفر السواحل وقوارب تابعة للبحرية الملكية، فيما تم الإبلاغ عن فقدان أربعة متدربين".

وأكملت المصادر قائلة "اثنين من هؤلاء المتدربين نجحا في بلوغ الساحل الإسباني سباحة، وسط أمواج عاتية وبحر هائج، مبدين شجاعة قل نظيرها ودرجة عالية من الاحترافية".

وأشار المصدر العسكري إلى أنه تم إعادة هذين الجنديين إلى المغرب عن طريق وسائل جوية للقوات المسلحة الملكية، مؤكدا أنهما في حالة صحية جيدة.

أما الجنديين الآخرين، فقال المصدر العسكري إنهما لا يزالان في عداد المفقودين.

ولفت إلى أنه تم تعبئة عدة وسائل جوية وبحرية تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، للبحث عنهما، في إطار الآلية الوطنية للبحث والإنقاذ.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

لبنان يطلق خطة التلقيح ضد فيروس كورونا

لبنان يطلق خطة التلقيح ضد فيروس كورونا

ميشال عون يتعهد بوصول لقاحات كورونا لأكبر شريحة من اللبنانيين

ميشال عون يتعهد بوصول لقاحات كورونا لأكبر شريحة من اللبنانيين

البحرين... تشديد الإجراءات بعد اكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في البلاد

البحرين... تشديد الإجراءات بعد اكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في البلاد

شبكة عيون الإخبارية