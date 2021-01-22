وكالة: فقدان كوماندوز في البحرية المغربية خلال تدريبات عسكرية

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ونقلت وكالة الأنباء المغربية "ومع" عن مصدر عسكري قوله إن اثنين متدربين من كوماندوز البحرية الملكية المغربية باتا في عداد المفقودين.

وقال المصدر العسكري إن المتدربين جرفتهما تيارات بحرية قوية خلال تدريبات بحرية يوم 20 يناير الجاري، قبالة سواحل "القصر الصغير".

© AFP 2020 / FADEL SENNA

وتابعت المصادر بقولها "تيارات بحرية شديدة القوة جرفت متدربين من كوماندوز البحريةالملكية خلال هذه التدريبات، حيث تمكن بعضهم من بلوغ الساحل المغربي بمساعدة عناصر لخفر السواحل وقوارب تابعة للبحرية الملكية، فيما تم الإبلاغ عن فقدان أربعة متدربين".

وأكملت المصادر قائلة "اثنين من هؤلاء المتدربين نجحا في بلوغ الساحل الإسباني سباحة، وسط أمواج عاتية وبحر هائج، مبدين شجاعة قل نظيرها ودرجة عالية من الاحترافية".

وأشار المصدر العسكري إلى أنه تم إعادة هذين الجنديين إلى المغرب عن طريق وسائل جوية للقوات المسلحة الملكية، مؤكدا أنهما في حالة صحية جيدة.

أما الجنديين الآخرين، فقال المصدر العسكري إنهما لا يزالان في عداد المفقودين.

ولفت إلى أنه تم تعبئة عدة وسائل جوية وبحرية تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، للبحث عنهما، في إطار الآلية الوطنية للبحث والإنقاذ.