أخبار عاجلة

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات -
هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات -
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تعلق على أنباء تسليم مالك وقبطان السفينة المتهمين بالتورط في تفجير مرفأ بيروت

Print

وأكد المكتب في تصريحاته أنه "لم يتلق طلبات من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لتسليم المتهمين والمساعدة القانونية فيما يتعلق بـكل من إيغور جريتشوشكين، والقبطان بوريس بروكوشيف".

© Sputnik . Alexander Vilf

وقال المكتب ردا على الأنباء المتداولة: "إنهم (المتهمين) غير خاضعين للتسليم إلى دولة أخرى، وكذلك الاحتجاز على أراضي الاتحاد الروسي بناء على طلب السلطات المختصة في الدول الأجنبية لغرض التسليم".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام"، قد أفادت في وقت سابق، بأن منظمة "الإنتربول" الدولي (الشرطة الجنائية الدولية) أصدرت النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ولتاجر النيترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 في العام 2014، وذلك بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي حصل على نسخة من النشرة، بحسب الوكالة.

ووقع انفجار قوي جدا في مرفأ مدينة بيروت بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2020، تسبب بحدوث وفيات وجرحى أضرار مادية جسيمة في الأبنية المنازل والسيارات.

وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طن من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بوتين يطالب بالتغلب على المخاوف بين أوروبا وروسيا

بوتين يطالب بالتغلب على المخاوف بين أوروبا وروسيا

روسيا: نأمل ألا تتخذ إيران خطوات تصعب العودة للاتفاق النووي

روسيا: نأمل ألا تتخذ إيران خطوات تصعب العودة للاتفاق النووي

بريطانيا ترحب بتمديد روسيا والولايات المتحدة لمعاهدة "ستارت 3"

بريطانيا ترحب بتمديد روسيا والولايات المتحدة لمعاهدة "ستارت 3"

شبكة عيون الإخبارية