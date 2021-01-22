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سيدة مصرية تسارع لتلبية طلب من عند زيارته لأكاديمية الشرطة...

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في البداية قالت السيدة للسيسي إنها تحبه جدا ودائما ما تدعو له في كل صلاة،  وأكدت له:

"أنت الذي رفعت رأسنا للسماء، هذا أحلى يوم في تاريخ حياتي"، ليشكرها الرئيس المصري ويؤكد لها أنه يعيش بفضل دعواتها، ووصف اليوم بـ"الجميل".

ثم طلب الرئيس المصري عبد الفتاح من السيدة أن يقبل رأسها، لتوافق على الفور وتسارع بالنهوض من كرسيها لكي يقبل رأسها ويحتضنها وسط تصفيق الحاضرين.

وبحسب بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فقد قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الجمعة بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم.

كما اطلع السيسي على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي، كذلك تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

واستعرض الرئيس المصري خلال زيارته التفقدية لأكاديمية الشرطة طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة، وذلك قبل أن يشارك طلبة الأكاديمية وجبة الإفطار، واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل الحديث معهم، واطمأن على أحوالهم، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

تأتي زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأكاديمية الشرطة، قبل الاحتفال بالعيد الـ69 للشرطة المصرية يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يناير/ كانون الثاني.

SputnikNews

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