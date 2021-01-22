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تطوير وإنارة طريق القرى السياحية والفنادق برأس سدر- صور

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تطوير وإنارة طريق القرى السياحية والفنادق برأس سدر- صور تطوير وإنارة طريق القرى السياحية والفنادق برأس سدر- صور

مصراوي Masrawy

06:13 م الجمعة 22 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتطوير شامل، ورفع كفاءة طريق القري السياحية والفنادق بمدينة رأس سدر، وإعادة رصفها، وإنارتها بالكامل، وإنشاء طريق داخلي يربط بين قرية أبو صويرة والمدينة، منعًا للحوادث وحفاظًا على الأرواح.

وتفقد علي حمادة رئيس المدينة، يرافقه نائبه المهندس سامح المتولي، مواقع المشروعات الجاري إنشاؤها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وقال رئيس المدينة، إن الخطة الاستثمارية تتضمن مشروعات رصف الطرق بتقسيم حي الزيتون السياحي مرورًا بمنطقة الستميات، وتجميل مداخل وشوارع منطقة السوق التجاري بما يتناسب مع المظهر الحضاري لكون المدينة أحد الوجهات السياحية.

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