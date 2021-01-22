أخبار عاجلة

قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات -
هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات -
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية -
السبت.. افتتاح البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

Print
ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

06:10 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية

حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

شبكة عيون الإخبارية