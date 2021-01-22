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القنصل الفرنسي والوفد المرافق لها يتفقدون مشروعات مدينة العلمين الجديدة (صور)

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القنصل الفرنسي والوفد المرافق لها يتفقدون مشروعات مدينة العلمين الجديدة (صور) القنصل الفرنسي والوفد المرافق لها يتفقدون مشروعات مدينة العلمين الجديدة (صور)

مصراوي Masrawy

06:09 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت جانينا ايريرا، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية، على رأس وفد فرنسي بمصر، مدينة العلمين الجديدة، يرافقهم المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية المدينة ومسئولو الجهاز، للاطلاع على ما تم وجار تتفيذه بالمدينة.

وخلال الزيارة، قدم عبدالغني، عرضًا مختصرًا عن مشروعات المدينة، ثم قام الوفد الفرنسي بجولة بالممشى السياحي والأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية، مرورًا بالحي اللاتيني ثم المنطقة التراثية، ثم الإسكان والجامعة الدولية بالعلمين الجديدة.

وانتهت جولة الوفد الفرنسي بزيارة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى بالمدينة، وكلية الذكاء الاصطناعي، كما قام رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة في نهاية الجولة بتقديم درع المدينة لقنصل فرنسا.

من جانبها دونت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، كلمة تذكارية بسجل الزيارات للمدينة، أشادت خلالها بما رأته من إنجازات، وبالمجهودات المبذولة وسرعة الإنجاز في فترة زمنية قصيرة، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الاقتصادي، والثقافي المصري الفرنسي الناتج عن العلاقات التاريخية، والوطيدة بين البلدين.

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