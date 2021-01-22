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"انفجار أسطوانات غاز" بطريق الإسماعيلية في .. "انقلاب تلاه حريق"

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"انفجار أسطوانات غاز" بطريق الإسماعيلية في مصر.. "انقلاب تلاه حريق" "انفجار أسطوانات غاز" بطريق الإسماعيلية في .. "انقلاب تلاه حريق"
فيما انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف والمرور لرفع آثار الحادث ومنع الزحام

انفجرت العشرات من أسطوانات الغاز على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي في ، ظهر الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة نقل محملة بأكثر من 200 أسطوانة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أشار شهود عيان إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق سيارة النقل التي كانت تنقل أسطوانات الغاز، ثم انفجرت السيارة بعد نشوب حريق.

وتوقفت حركة السير على الطريق، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى رجال المرور لرفع آثار الحادث لمنع الزحام.

وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع قرب بوابة "مصر-الإسماعيلية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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