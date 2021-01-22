"لجنة شباب شقراء" تعقد اجتماعها الأول "عن بعد" وتناقش عدداً من المواضيع

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تم استعراض أهم مناشطها ومشاركاتها في الفترة الماضية

عقدت لجنة شباب شقراء اجتماعها الأول لهذا العام عن بعد، برئاسة محافظ شقراء رئيس اللجنة عادل بن عبدالله البواردي، وحضور أعضاء وعضوات اللجنة.



وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة ونائبه، تلا ذلك استعراض لأنشطة اللجنة من عضو اللجنة الطبيب عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق؛ حيث استعرض أبرز الجهود التي قدمها شباب المحافظة في اللجنة والمشاركات التي شاركوا فيها في اجتماعات إمارة منطقة الرياض السنوية برئاسة سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وكذلك المشاركات في ورش العمل والتدريب مع المحافظات الأخرى.



وقدمت رئيسة اللجنة الشبابية النسائية نورة عبدالله المنيع، عرضاً لأبرز الأنشطة التي قدمتها اللجنة النسائية، مبينة الخطة المستقبلية لأعمال وأنشطة اللجنة التي تصب في مصلحة فتيات المحافظة ومراكزها.



بعد ذلك ناقشت اللجنة المداخلات التي تمت من أعضاء وعضوات اللجنة؛ إذ قدمت عدة اقتراحات لرئيس اللجنة الذي بدوره شكر الأعضاء على تقديمها ومناقشتها، وأشار إلى دراستها والرفع بعد ذلك إلى مقام إمارة المنطقة للنظر فيها والبت في تنفيذها من عدمه.