أخبار عاجلة

قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات -
هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات -
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية -
السبت.. افتتاح البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لكم جهاز سري.. نائب تونسي لـ"الإخوان": جوعتم الشعب وأفقرتموه

Print
لكم جهاز سري.. نائب تونسي لـ"الإخوان": جوعتم الشعب وأفقرتموه لكم جهاز سري.. نائب تونسي لـ"الإخوان": جوعتم الشعب وأفقرتموه
قال: التفوا على مسار الثورة بعد سقوط "ابن علي" ويتدخلون في القضاء

لكم جهاز سري.. نائب تونسي لـ

قال النائب التونسي منجي الرحوي، إن حركة النهضة الإخوانية تتدخل في القضاء ولها جهاز سري.

ووفق "العربية.نت"، أكد النائب في البرلمان التونسي منجي الرحوي، اليوم الجمعة، أن 10 سنوات من حكم الإخوان تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وسيطرة التنظيم على سدة الحكم بالبلاد.

وقال في تصريحات لإذاعة محلية، إن الإخوان عملوا كل شيء لإفقار الشعب والالتفاف على مسار الثورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية

قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية

"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض

"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض

"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31

"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31

"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية

"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية

شبكة عيون الإخبارية