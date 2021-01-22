أخبار عاجلة

قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات -
هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات -
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية -
السبت.. افتتاح البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البيت الأبيض يدعو إلى "تقييد نووي إيران".. و"سوليفان" يناقش ملفات الملالي أوروبيًا

Print
البيت الأبيض يدعو إلى "تقييد نووي إيران".. و"سوليفان" يناقش ملفات الملالي أوروبيًا البيت الأبيض يدعو إلى "تقييد نووي إيران".. و"سوليفان" يناقش ملفات الملالي أوروبيًا
مكالمات مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا و"التحالف عبر الأطلسي" أولوية لـ"بادين"

البيت الأبيض يدعو إلى

في أولى اتصالاته الخارجية، أعلنت متحدثة باسم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أنه ناقش مع عدد من الحلفاء الأوروبيين ملفات إيران وروسيا والصين وغيرها.

وأوضحت المتحدثة إميلي هون، في بيان، أن "سوليفان" أجرى مكالمات تمهيدية مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان حول عدد من الملفات، والقضايا التي تتعلق بالصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية وفيروس كورونا، كما شدد مستشار الأمن القومي على الأهمية التي يوليها الرئيس جو بادين لـ"تعزيز التحالف عبر الأطلسي".

التشاور مع الحلفاء
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قد تطرقت، في أول إحاطة صحافية مساء الأربعاءـ إلى الملف النووي الإيراني، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، وأن هذه المسألة ستكون جزءًا من المشاورات المبكرة للرئيس مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

كما أضافت أن الرئيس الأميركي ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران، وقالت: "نتوقع أن تكون بعض محادثاته المبكرة مع نظرائه الأجانب والقادة الأجانب مع شركاء وحلفاء، ومن المؤكد أنكم تتوقعون أن يكون هذا جزءًا من المناقشات".

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إيران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية

قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية

"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض

"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض

"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31

"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31

"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية

"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية

شبكة عيون الإخبارية