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العراق يسجل 685 إصابة جديدة بكورونا

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العراق يسجل 685 إصابة جديدة بكورونا العراق يسجل 685 إصابة جديدة بكورونا
7 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 12984

العراق يسجل 685 إصابة جديدة بكورونا

سجل العراق، خلال الساعات الـ 24 الماضية 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 612092 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12984، فيما تم تسجيل 1567 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 578292 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 20816، منهم 148 منومًا في العناية المركزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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