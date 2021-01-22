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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الجمعة، مبنى المطبعة الفنية التابعة للشركة القابضة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها داخل المطبعة.

وأعرب زكريا عن تقديره للجهود المبذولة من العاملين، خاصة في المواقع الإنتاجية بجميع الشركات التابعة لمصر للطيران.

ورافق الطيار رشدي زكريا أثناء الجولة محمد البكري رئيس قطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة، ومحمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وتسيّر شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.