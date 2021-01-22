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رئيس " للطيران" يتفقد مطبعة الشركة لمراجعة الإجراءات الاحترازية

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رئيس "مصر للطيران" يتفقد مطبعة الشركة لمراجعة الإجراءات الاحترازية رئيس " للطيران" يتفقد مطبعة الشركة لمراجعة الإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

05:56 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الجمعة، مبنى المطبعة الفنية التابعة للشركة القابضة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها داخل المطبعة.

وأعرب زكريا عن تقديره للجهود المبذولة من العاملين، خاصة في المواقع الإنتاجية بجميع الشركات التابعة لمصر للطيران.

ورافق الطيار رشدي زكريا أثناء الجولة محمد البكري رئيس قطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة، ومحمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وتسيّر شركة للطيران اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

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