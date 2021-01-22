الإمارات: تقديم أكثر من 93 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

أبوظبي - (أ ش أ):

قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 93 ألفا و4 جرعات من لقاح فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم مليونين و339 ألفا و73 جرعة، بمعدل توزيع 23.65 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة أن ذلك تماشيا مع خطة توفير لقاح (كوفيد - 19)، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.