تونس: 100 حالة وفاة بسبب كورونا في أعلى حصيلة يومية

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مصراوي Masrawy

تونس - (د ب أ):

توفي 100 شخص جراء وباء كورونا، في 24 ساعة الأخيرة في أعلى حصيلة يومية تشهدها تونس منذ تفشي الوباء قبل نحو عام، بحسب ما كشف وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الوزير إن "هذه الحصيلة تمثل نتيجة مؤسفة للفترة السابقة".

وأضاف فوزي مهدي أن لجنة مكافحة فيروس ستجتمع في وقت لاحق لتقديم اقتراحات قبل انتهاء فترة الحجر الصحي الموجه يوم 24 من الشهر الجاري.

وفاق إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس ستة آلاف.

وتواجه تونس موجة ثانية كاسحة من تفشي الوباء في ظل تساقط أعداد كبيرة من المرضى فاق معدل ما بين 2000 و2500 إصابة يوميا منذ أسابيع.

وأوضح وزير الصحة أنه يجري الترتيب لجلب لقاحات بشكل طارئ في بداية فبراير ستوجه أولا للعاملين في القطاع الصحي.

وأعلنت الحكومة التونسية في وقت سابق أن وصول أولى دفعات لقاحات فايزر الأمريكي ستكون في أبريل المقبل.