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الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن إجازة المجر لقاح "سبوتنك في" الروسي

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الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن إجازة المجر لقاح "سبوتنك في" الروسي الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن إجازة المجر لقاح "سبوتنك في" الروسي

مصراوي Masrawy

05:54 م الجمعة 22 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ):

شددت المفوضية الأوروبية على أن المجر تمضي بمفردها في منح الترخيص الطارئ على مستوى البلاد للقاح الروسي ضد مرض كوفيد-19 "سبوتنك في"، حيث لم تتم الموافقة عليه بعد للاستخدام داخل الاتحاد الأوروبي.

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تجاهلا من جانب المجر لجهود الاتحاد الأوروبي المشتركة لتأمين جرعات اللقاحات.

وصرح المتحدث باسم المفوضية ستيفان دي كيرسميكر للصحفيين في بروكسل اليوم الجمعة أن "الدول الأعضاء أحرار في التفاوض على اتفاقات بشأن مثل هذه اللقاحات".

وأضاف المسؤول أن "الأمر متروك لها أيضا لمعرفة كيفية تعاملها مع الترخيص أو استخدام مثل هذه اللقاحات في بلادها" ، مشددا على المسؤولية الإضافية التي ينطوي عليها مثل هذا القرار.

وأكد دي كيرسميكر أن انتظار موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (إي إم أيه) يغرس ثقة العامة، في وقت يتخوف فيه خبراء الصحة بشأن شكوك تتعلق بسلامة اللقاحات.

ومنحت وكالة الأدوية المجرية موافقة طارئة على استخدام اللقاح أمس الخميس.

ويقول علماء روس إن معدل فعالية اللقاح تبلغ 95 بالمئة، لكن لم تتوفر بعد دراسات مستقلة على اللقاح راجعها علماء آخرون.

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