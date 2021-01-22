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محكمة تركية تلغي حكم تبرئة 9 في قضية احتجاجات متنزه جيزي باسطنبول

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محكمة تركية تلغي حكم تبرئة 9 في قضية احتجاجات متنزه جيزي باسطنبول محكمة تركية تلغي حكم تبرئة 9 في قضية احتجاجات متنزه جيزي باسطنبول

مصراوي Masrawy

05:54 م الجمعة 22 يناير 2021

اسطنبول - (د ب أ):

ألغت محكمة تركية اليوم الجمعة، حكم تبرئة تسعة أشخاص متهمين بأدوارهم خلال احتجاجات وقعت في اسطنبول في عام 2013 ومن بينها محاولة الإطاحة بالحكومة.

وقضت محكمة الاستئناف في اسطنبول، في حكمها بإلغاء حكم البراءة، بإعادة الملف إلى المحكمة التي بدأت فيها الإجراءات لإعادة النظر فيه، وفقا للقرار الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان رجل الأعمال البارز عثمان كافالا، الوحيد الذي لا يزال خلف القضبان، من بين التسعة الذين تم تبرئتهم في فبراير الماضي.

ولم يُفرج قط عن كافالا من السجن لأن مدعياً عاما أمر بإعادة اعتقاله في غضون ساعات في تحقيق منفصل له صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا عام 2016.

واتهم التسعة لأدوارهم المزعومة في الاحتجاجات ضد خطط لإعادة تطوير منطقة في وسط اسطنبول، تشمل تدمير واحدة من آخر المساحات الخضراء في المدينة في متنزه جيزي.

وقد أثارت حملة القمع ضد المتظاهرين احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد ، مما يمثل أيضا أكبر عملية تعبئة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يتولى رئاسة الوزراء آنذاك.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان المحاكمة التي تمت مراقبتها دولياً ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية ومحاولة لتضييق الخناق على المعارضة.

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