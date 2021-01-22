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ماذا يمكن أن تحمل "إشارة النصر" من معان؟.. نائب تركي محل تحقيق!

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ماذا يمكن أن تحمل "إشارة النصر" من معان؟.. نائب تركي محل تحقيق! ماذا يمكن أن تحمل "إشارة النصر" من معان؟.. نائب تركي محل تحقيق!
مكتب المدّعي العام بديار بكر شرع فيه والتهمة الترويج لمنظمة إرهابية

ماذا يمكن أن تحمل

بدأت السلطات التركية تحقيقاً ضد النائب المعارض "إيرول كاتيرجي أوغلو" بتهمة رفع شارة النصر، واستفزاز محتجين أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية ديار بكر جنوب البلاد، وفق "العربية.نت".

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن سبب التحقيق هو أن "كاتيرجي أوغلو" رفع إشارة النصر بعد مغادرته مبنى الحزب، وذلك أثناء مروره أمام الأمهات اللواتي كن يعتصمن أمام المقر في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا، مدعين أن أطفالهن اختطفوا وأخذوا إلى الجبال وجرى تجنيدهم من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

فيما قالت وسائل إعلام تركية، الجمعة: إن مكتب المدّعي العام في ديار بكر بدأ تحقيقاً ضد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية".

ولقيت علامة النصر التي رفعها "كاتيرجي أوغلو" انتقادات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة وحزب العدالة والتنمية، واصفة الإشارة بأنها ترويج لمنظمة إرهابية.

ويتهم حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب ذو غالبية كردية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وتحت هذه التهمة جرت إحالة العشرات من كوادره إلى التحقيق، واعتقال بعضهم، فيما ينفي هؤلاء التهم الموجهة إليهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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