★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر الجمعة، أكاديمية الشرطة، واطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، وعلى ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي.

وتفقد السيسي القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

واستعرض الرئيس، طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو للزيارة.

​