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انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"- صور

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انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"- صور انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"- صور

مصراوي Masrawy

05:43 م الجمعة 22 يناير 2021

الإسماعيلية- حسام صالح:

تسبب انقلاب سيارة محملة بكمية من إسطوانات البوتاجاز على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" في انفجار عدد من اسطوانات الغاز، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وعناصر من الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم ينتج عنه خسائر بشرية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة محملة باسطوانات الغاز على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" وانفجار عدد كبير من الأسطوانات بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية.

جرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

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