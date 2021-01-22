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أمير الكويت: نؤيد كل إجراءات العراق للحفاظ على أمنه

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أمير الكويت: نؤيد كل إجراءات العراق للحفاظ على أمنه أمير الكويت: نؤيد كل إجراءات العراق للحفاظ على أمنه

مصراوي Masrawy

05:27 م الجمعة 22 يناير 2021

الكويت - (أ ش أ):

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تأييد بلاده لكل الإجراءات التي يتخذها العراق للحفاظ على أمنه.

جاء ذلك خلال برقيتي عزاء بعث بهما أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى كل من الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرين اللذين وقعا أمس وسط العاصمة بغداد؛ وأسفرا عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذين العملين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدا موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وفي السياق ذاته، بعث كل من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيات تعزية مماثلة.

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