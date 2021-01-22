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اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء 1546 مسحة كورونا للفرق خلال 24 ساعة

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اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء 1546 مسحة كورونا للفرق خلال 24 ساعة اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء 1546 مسحة كورونا للفرق خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

05:22 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة لكرة اليد، تقديم الخدمة الطبية لـ 114فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس الخميس، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء الإسعافات ل 3 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب، من ضمنهم لاعب من فريق الكونغو تعرض لإصابة بسيطة وتم نقله إلى المستشفى و خروجه بعد تحسن حالته الصحية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 57 فردًا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 54 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طواريء، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.

وأشار المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أنه تم إجراء 1546 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.


وأكد أن اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور علاء عيد، تتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة، وتقوم بالعمل على تلبية أي احتياجات طبية أو لوجيستية والإمداد الفوري بها، حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام المشاركين في البطولة.

وتابع المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقوم بتقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.

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