تحريات الأمن تكشف سبب وفاة زوجين في ظروف غامضة جنوبي قنا

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مصراوي Masrawy

قنا – عبد الرحمن القرشي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في قنا، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، غموض واقعة العثور على جثتي زوجين داخل غرفة نومهما، في منزلهما بقرية العيياشة بمركز قوص، جنوبي قنا.

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة، يرجع إلى إصابة الزوجين بحالة اختناق نتجت عن أدخنة موقد كان في غرفتهما، لمواجهة برودة الطقس.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بعثور الأهالي علي جثة "إسماعيل نوبي محمود، 55 عاما، وزوجته محاسن شحات همام، 45 عاما،" داخل منزلهما، في ظروف غامضة.